"Милан" показал гостевую форму на сезон-2021/2022
Пресс-служба "Милана" в официальном клубном твиттере показала форму, которая будет использоваться в гостевых матчах в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками. Производителем формы является компания Puma.
We have no boundaries ️— AC Milan (@acmilan) July 21, 2021
From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan
Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" занял второе место в чемпионате Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
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|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17