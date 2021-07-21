"Милан" показал гостевую форму на сезон-2021/2022

Пресс-служба "Милана" в официальном клубном твиттере показала форму, которая будет использоваться в гостевых матчах в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками. Производителем формы является компания Puma.

We have no boundaries ️

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 21, 2021

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" занял второе место в чемпионате Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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