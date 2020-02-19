"Милан" показал, как тренируется 38-летний Ибрагимович

Пресс-служба "Милана" опубликовала видео, как тренируется шведский нападающий команды Златан Ибрагимович.

Швед провел энергичную тренировку в спортивном зале.

Напомним, что футболист перешел в итальянский клуб в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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