"Милан" показал лучший результат в атаке за последние 15 лет

"Милан" показал лучший результат в атаке с 2006 года. В 21-м туре чемпионата Италии миланцы разгромили "Кротоне" со счетом 4:0.

Таким образом, "Милан" забил 45 голов в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом за последние 15 лет.

После 21 тура "Милан" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.

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