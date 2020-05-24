"Милан" получил возможность возобновить групповые тренировки

Все игроки "Милана" сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Об этом сообщает ANSA.

По данным источника, клуб получил возможность проводить групповые тренировки с 25 мая.

Все игроки, кроме хавбека Франка Кесси, который находится на самоизоляции после возвращения в Италию со следующей недели начнут заниматься в группах.

Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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