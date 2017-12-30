"Милан" получил выгодное предложение по Доннарумме

Итальянский журналист Энцо Буччони рассказал последние сведения о ситуации, в которой оказался голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

" Доннарумма? Я ожидаю его ухода. Я уже говорил с Райолой о нем, и он рассказал мне о очень важном предложении, которое поступило по нему. " Милан" может получить солидную сумму и урегулировать свои счета, прежде чем подписывать нового вратаря. Но этот трансфер будет трудно совершить в январе, скорее всего, он состоится летом ", - цитирует Буччони le10sport.

Напомним, СПАЛ интересуется хавбеком "Милана". | soccernews.ru