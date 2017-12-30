"Милан" получил выгодное предложение по Доннарумме

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"Милан" получил выгодное предложение по ДоннаруммеИтальянский журналист Энцо Буччони рассказал последние сведения о ситуации, в которой оказался голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

"Доннарумма? Я ожидаю его ухода. Я уже говорил с Райолой о нем, и он рассказал мне о очень важном предложении, которое поступило по нему. "Милан" может получить солидную сумму и урегулировать свои счета, прежде чем подписывать нового вратаря. Но этот трансфер будет трудно совершить в январе, скорее всего, он состоится летом", - цитирует Буччони le10sport.

Напомним, СПАЛ интересуется хавбеком "Милана". | soccernews.ru

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