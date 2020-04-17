"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба

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"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба

"Милан" обратился к своим легионерам с просьбой вернуться в расположение клуба в следующий четверг. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Скорее всего, 4 мая итальянские команды смогут приступить к тренировкам, прерванным пандемией коронавируса.

В клуб должны вернуться Златан Ибрагимович, Рафаэеле Леау, Хакане Чалханоглу, Симон Кьер, Асмир Бегович и Лукас Пакете. 

После того, как футболисты вернуться в расположение, им необходимо будет отсидеть двухнедельный карантин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. 

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