"Милан" поспорит с "Манчестер Сити" и "Арсеналом" за хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, арендовать 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна хочет "Милан".

Ранее стало известно, что в подписании испанца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В текущем сезоне Пуч сыграл за "Барсу" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

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