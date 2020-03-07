"Милан" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии"

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"Милан" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии"

"Милан" включился в борьбу за центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" летом попытаются переманить перспективного француза.

Напомним, что на 21-летнего футболиста также претендуют "Барселона", "Бавария" и "Арсенал". Отступные в его контракте - 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 27 матчей и сделал 1 ассист.

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