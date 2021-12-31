"Милан" поспорит за трансферную цель "Зенита" и "Барселоны"

Фото инстаграм Артура Кабрала

"Милан" вошёл в число претендентов на нападающего "Базеля" Артура Кабрала, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" видят в бразильце альтернативу 40-летнему Златану Ибрагимовичу и 35-летнему Оливье Жиру.

23-летний латиноамериканец также интересен "Зениту" и "Барселоне".

В текущем сезоне Кабрал сыграл за "Базель" 31 матч, забил 27 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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