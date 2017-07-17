"Милан" поставил "Реал" в трудное положение

Теги альваро моратареал мадридмиланчелсиманчестер юнайтед

"Милан" поставил "Реал" в трудное положениеУ мадридского "Реала" возникли серьезные сложности с продажей своего форварда Альваро Мораты, информирует Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, единственным клубом, который продолжает интересоваться 24-летним нападающим "сливочных", остался итальянский "Милан". Однако в отличие от английских грандов в лице "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Челси", которые готовы были заплатить за Морату порядка 70 миллионов евро, "россонери" способны раскошелиться "только" на 40-50 миллионов.

Такое положение дел с учетом того, что сам футболист выразил категорическое желание покинуть "Реал", поставит королевский клуб перед нелегким выбором - отдавать своего игрока за половину трансферной стоимости, которая составляет 90 миллионов евро, или оставлять его наперекор желанию в команде.

Напомним, Мората отдает предпочтение АПЛ перед Серией А. | soccernews.ru

комментарии
СРЕАЛ

а кто сказал что это донышко даже 40 стоит , не то что там 90 лямов ,вечно на замене и 90 , Перес пусть в очко идет . Тогда Де Хеа не дешевле чем за 200 лямов .

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БАБСЕЛОНА

А ты на его игру посмотри,олух.И поймёшь почему он настолько дорогой.Да,может 90 загнули,но 50 он точно стоит.

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