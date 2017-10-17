"Милан" поставил ультиматум Монтелле

Руководство "Милана" поставило ультиматум главному тренеру команды Винченцо Монтелле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, боссы "россонери" дали 43-летнему специалисту три матча на исправление ситуации.

Напомним, что "Милан" провалил старт сезона в Серии А и по итогам 8 туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.

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