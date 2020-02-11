"Милан" поставил ультиматум Пиоли

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может покинуть свой пост грядущим летом, утверждает Calciomercato.

По информации источника, руководство "россонери" готово расстаться с действующим наставником в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

После 23 туров Серии А подопечные Пиоли занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от зоны ЛЧ.

54-летний специалист возглавил "Милан" 9 октября 2019 года, сменив уволенного Марко Джампаоло.

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