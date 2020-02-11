"Милан" поставил ультиматум Пиоли
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может покинуть свой пост грядущим летом, утверждает Calciomercato.
По информации источника, руководство "россонери" готово расстаться с действующим наставником в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
После 23 туров Серии А подопечные Пиоли занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от зоны ЛЧ.
54-летний специалист возглавил "Милан" 9 октября 2019 года, сменив уволенного Марко Джампаоло.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15