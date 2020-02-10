"Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича

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"Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича

2 января нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Милан", после чего команда более месяца не знала поражений.

Беспроигрышная серия прервалась накануне в матче с "Интером", который завершился со счётом 4:2 в пользу "нерадзурри".

После возвращения шведа и до дерби "Милан" провёл 7 игр, в которых одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.

Сам 38-летний Ибрагимович в составе "россонери" забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

Не пропустите: Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в "Милане". | http://soccernews.ru
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