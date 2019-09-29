"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине"

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Фиорентине" со счетом 1:3. Победу гостям принесли голы Пульгара, Кастровилли и Рибери. У миланцев единственный гол на счету Леау.

"Милан" потерпел третье поражение подряд и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего на одно очко. "Фиорентина" одержала вторую победу подряд и поднялась на 9-е место.

"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (0:1)

Голы: Пульгар, 14 (с пенальти) - 0:1, Кастровилли, 66 - 0:2, Рибери, 78 - 0:3, Рафаэл Леау, 80 - 1:3

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ (Крунич, 46), Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек (Лео Дуарте, 58), Рафаэл Леау.

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Бенасси, 79), Рибери, Бадель, Кьеза (Боатенг, 84), Пеццелья.

Удаление: Мусаккьо (55).

Не пропустите: "Лацио" и "Рома" одержали победы в Серии А. | http://soccernews.ru