"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине"
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Фиорентине" со счетом 1:3. Победу гостям принесли голы Пульгара, Кастровилли и Рибери. У миланцев единственный гол на счету Леау.
"Милан" потерпел третье поражение подряд и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего на одно очко. "Фиорентина" одержала вторую победу подряд и поднялась на 9-е место.
"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (0:1)
Голы: Пульгар, 14 (с пенальти) - 0:1, Кастровилли, 66 - 0:2, Рибери, 78 - 0:3, Рафаэл Леау, 80 - 1:3
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ (Крунич, 46), Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек (Лео Дуарте, 58), Рафаэл Леау.
"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Бенасси, 79), Рибери, Бадель, Кьеза (Боатенг, 84), Пеццелья.
Удаление: Мусаккьо (55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Болонья
|6
|8
|10
|Удинезе
|6
|7
|11
|Парма
|5
|6
|12
|Милан
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Лечче
|6
|6
|17
|Фиорентина
|5
|5
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3