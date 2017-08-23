"Милан" потерял Бонавентуру на несколько недель



Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура выбыл из строя на 2-3 недели из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

"Бонавентура получил растяжение квадрицепса. Это несерьезное повреждение, но к нему нужно отнестись внимательно. Сроки восстановления Джакомо составят две-три недели", - сказал врач "Милана" Джанлука Мелегати.

Таким образом 28-летний Бонавентура не сыграет в предстоящих матчах чемпионата Италии с "Кальяри" и "Лацио", а также в ответном поединке квалификации Лиги Европы против "Шкендии".

Не пропустите: "Милан" хочет арендовать Рафинью. | http://soccernews.ru