"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"

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"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Салернитаной".

"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на два очка. При этом у "нерадзурри" две игры в запасе. "Салернитана" по-прежнему на последнем месте.

"Салернитана" - "Милан" 2:2

Голы: Жуниор Мессиас, 5 - 0:1, Бонаццоли, 29 - 1:1, Джурич, 72 - 2:1, Ребич, 77 - 2:2

"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дрэгушин, Раньери, Рибери (Перотти, 69), Радованович (Эдерсон, 15), Кастанос (Оби, 69), Кулибали, Джурич (Микаэл, 82), Бонаццоли (Муссе, 82).

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 73), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер (Кессиэ, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Ребич, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 73).       

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