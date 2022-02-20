"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Салернитаной".
"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на два очка. При этом у "нерадзурри" две игры в запасе. "Салернитана" по-прежнему на последнем месте.
"Салернитана" - "Милан" 2:2
Голы: Жуниор Мессиас, 5 - 0:1, Бонаццоли, 29 - 1:1, Джурич, 72 - 2:1, Ребич, 77 - 2:2
"Салернитана": Сепе, Маццокки, Фасио, Дрэгушин, Раньери, Рибери (Перотти, 69), Радованович (Эдерсон, 15), Кастанос (Оби, 69), Кулибали, Джурич (Микаэл, 82), Бонаццоли (Муссе, 82).
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 73), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер (Кессиэ, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Ребич, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17