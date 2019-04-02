"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе" (видео голов)

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"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе" (видео голов)

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Удинезе". По итогам матча, "Милан" так и остался на 4-м месте, а вот "Удинезе" поднялся на 15-ю строчку.

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Пентек, 44 - 1:0, Лазанья, 64 - 1:1

"Милан": Доннарумма (Рейна, 11), Романьоли, Мусаккьо, Абате (Калабрия, 67), Лукас Пакета (Кастильехо, 41), Лаксальт, Чалханоглу, Биглия, Бакайоко, Кутроне, Пентек.

"Удинезе": Муссо, тер Авест (Окака Чука, 55), Опоку, Самир (Уилмот, 46), Зегелар, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Бехрами (Мандрагора, 76), Де Майо, Лазанья.  

Смотрите также видеотрансляцию матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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