"Милан" потерял защитника на полгода

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"Милан" потерял защитника на полгода

Защитник "Милана" Маттиа Кальдара получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 24-летний футболист травмировался на тренировке команды. Сроки его восстановления составят не менее шести месяцев.

Кальдара перешёл в "Милан" прошлым летом из "Ювентуса" в обмен на Леонардо Бонуччи.

В текущем сезоне игрок провёл за "россонери" всего два матча.

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