"Милан" повесил ценник на Бакку

"Милан" повесил ценник на своего форварда Карлоса Бакку, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, "россонери" готовы продать колумбийца за десять миллионов евро.

Напомним, что интерес к Бакке проявляют "Вильярреал" и "Локомотив".

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