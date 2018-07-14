"Милан" повесил ценник на Бонуччи

"Милан" готов расстаться с защитником Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Todomercadoweb, "россонери" готовы продать игрока не менее, чем за 32 миллиона евро.

Напомним, что "Милан" имеет серьезные проблемы с финансовым фэйр-плей.

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