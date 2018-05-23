"Милан" повесил ценник на Доннарумму

"Милан" назвал трансферную стоимость вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы продать 19-летнего стража ворот за 55 миллионов евро.

Снизить цену на Доннарумму "Милан" подтолкнули проблемы с финансовым фэйр-плэй.

Ранее "Ливерпуль" предлагал за перспективного голкипера 40 миллионов, однако итальянский клуб ответил отказом. | http://soccernews.ru