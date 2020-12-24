"Милан" повторил достижение "Барселоны" 72-летней давности

"Милан" забил не менее двух мячей в 16 матчах чемпионата Италии подряд - серия продлилась во вчерашней игре против "Лацио" (3:2).

Таким образом, "россонери" стали второй командой в истории топ-5 лиг Европы с 2+ голами более чем в 15 встречах кряду за календарный год.

"Милан" повторил достижение "Барселоны", которой удалось подобное в 1948 году.

72 года назад "сине-гранатовые" отличались не менее двух раз в 18 матчах Примеры подряд.

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