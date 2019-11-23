"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
"Милан" после ничьей с "Наполи" (1:1) в 13-м туре туре чемпионата Италии, повторил клубный антирекорд в Серии А.
В 13 турах клуб набрал всего 14 очков, что является повторением худшего клубного достижения, которое было установлено в сезоне-2013/14.
В данный момент миланский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре россонери на выезде встретятся с "Пармой". Матч состоится 1 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7