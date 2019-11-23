"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А

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"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А

"Милан" после ничьей с "Наполи" (1:1) в 13-м туре туре чемпионата Италии, повторил клубный антирекорд в Серии А.

В 13 турах клуб набрал всего 14 очков, что является повторением худшего клубного достижения, которое было установлено в сезоне-2013/14.

В данный момент миланский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре россонери на выезде встретятся с "Пармой". Матч состоится 1 декабря.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Грустно видеть великий клуб в такой заднице.

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