"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года

"Милан" близок к тому, чтобы превзойти своё достижение 61-летней давности, сообщает Opta.

"Россонери" благодаря ничьей с "Ромой" (3:3) повторили клубный рекорд по числу матчей подряд с 2+ голами.

Миланцы забивают не менее двух мячей уже в 11 играх кряду.

Если в четверг команда Стефано Пиоли минимум дважды поразит ворота пражской "Спарты" в Лиге Европы, то рекорд, установленный в 1959 году, будет побит.

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