"Милан" повторил клубный рекорд

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"Милан" повторил клубный рекорд

Фото твиттер "Милана"

"Милан" в воскресенье одержал 12-ю гостевую победу в текущем розыгрыше Серии А.

Напомним, что "россонери" на выезде взяли верх над "Фиорентиной" со счётом 3:2.

12 выигранных матчей на чужом поле в сезоне чемпионата Италии - это повторение клубного рекорда "Милана". Ранее им подобное удавалось только в кампаниях 2004/05 и 2011/12.

Чтобы обновить рекордный показатель, команде Стефано Пиоли нужно победить в гостях "Парму", "Лацио", "Ювентус", "Торино" или "Аталанту".

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