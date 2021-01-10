"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности

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"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности

"Милан" в матче 17-го тура чемпионата Италии обыграл "Торино" со счетом 2:0. Миланский клуб забил не меньше двух голов в 16 матчах первого круга нынешнего сезона. Таким образом, "Милан" повторил рекорд "Интера", которому покорилось подобное достижение в сезонах-1949/1950 и 1950/1951.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне "Милан" всего в одном матче забил менее двух мячей. Это произошло в поединке 16-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:3).

После 17 туров "Милан" лидирует в чемпионате Италии, набрав 40 очков. Следующий матч клуб проведет 18 января на выезде с "Кальяри".

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