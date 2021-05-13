"Милан" повторил рекорд "Интера" в Серии А

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"Милан" одержал 15-ю гостевую победу в текущем розыгрыше Серии А, разгромив "Торино" со счётом 7:0.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира, установленного "Интером" в сезоне 2006/07.

"Россонери" могут превзойти достижение соседей, если в 38-м туре обыграют на выезде "Аталанту".

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