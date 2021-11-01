"Милан" повторил рекорд Серии А

Фото твиттер "Милана"

"Милан" стал четвёртой командой в истории Серии А, которой удалось одержать 10 побед в 11 стартовых турах.

"Россонери" повторили достижение "Ромы", "Ювентуса" и "Наполи", сообщает Opta.

Напомним, что только "Ювентус" сумел отобрать очки у подопечных Стефано Пиоли в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

В воскресенье вечером "Милан" на выезде обыграл "Рому", прервав рекордную серию Жозе Моуринью.

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