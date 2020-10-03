"Милан" поздравил Ибрагимовича с 39-летием
Сегодня, 3 октября, свой день рождения празднует нападающий "Милана" Златан Ибрагимович.
Пресс-служба "россонери" уже поздравила звёздного шведа с 39-летием.
"Живое доказательство того, что возраст - всего лишь цифра. С днём рождения, Златан!" - говорится в публикации клуба в твиттере.
Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3⃣9⃣— AC Milan (@acmilan) October 2, 2020
La prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno Zlatan! #HBD #SempreMilan pic.twitter.com/34lnfexXG8
Напомним, что сейчас Ибрагимович борется с коронавирусной инфекцией.
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