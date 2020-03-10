"Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

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"Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Итальянские клубы помогают бороться с распространением в стране эпидемии коронавируса.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Милан" решил пожертвовать на эти нужды 250 тысяч евро.

Деньги получит компания по чрезвычайным ситуациям региона Ломбардия.

"Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В Италии уже зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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