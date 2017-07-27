"Милан" предлагает за Санчеша 32 миллиона евро

"Милан" продолжает переговоры о покупке португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Sport1.de.

По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за него требуемые 40 миллионов и предлагает только 32 миллиона.

Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать 19-летнего Санчеша на год с правом последующего выкупа.

Не пропустите: "Милан" рассматривал вариант с покупкой Роналду. | http://soccernews.ru