"Милан" предлагает за Санчеша 32 миллиона евро

Теги миланбавария мюнхенренату санчеш

"Милан" предлагает за Санчеша 32 миллиона евро

"Милан" продолжает переговоры о покупке португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Sport1.de.

По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за него требуемые 40 миллионов и предлагает только 32 миллиона.

Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать 19-летнего Санчеша на год с правом последующего выкупа.

Не пропустите: "Милан" рассматривал вариант с покупкой Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"

Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов