"Милан" предложил 25 миллионов евро за финалиста ЧМ-2018

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"Милан" предложил 25 миллионов евро за финалиста ЧМ-2018

"Милан" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что минувшим летом хорват мог перейти в "Рому", но этот трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 30-летний Ловрен провел два матча в чемпионате Англии. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. На чемпионате мира-2018 Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призером, уступив в финале Франции (2:4).

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