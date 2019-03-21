"Милан" предложил 65 миллионов евро за Ришарлисона
"Милан" хочет купить бразильского нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Milan News.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 65 миллионов евро. Впрочем, чтобы потратить такую сумму "Милану" придется продать одного из своих игроков, иначе клуб может не вписаться в требования финансового фэйр-плей.
В нынешнем сезоне 21-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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