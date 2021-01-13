"Милан" предложил Чалханоглу большую сумму по контракту

Теги хакан чалханоглумилан

"Милан" предложил Чалханоглу большую сумму по контракту"Милан" сделал повышенное с финансовой точки зрения предложение хавбеку Хакану Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, клуб ранее предлагал 26-летнему турку зарплату в 3,5 миллиона евро в год. Теперь же сумму увеличили до 4 миллионов евро плюс бонусные выплаты каждый год.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 24 матча за "росонерри". В его активе 6 забитых мячей и 9 голевых передач.

Напомним, что действующее соглашение игрока истекает в июне 2021 года.

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