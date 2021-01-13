"Милан" предложил Чалханоглу большую сумму по контракту

"Милан" сделал повышенное с финансовой точки зрения предложение хавбеку Хакану Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, клуб ранее предлагал 26-летнему турку зарплату в 3,5 миллиона евро в год. Теперь же сумму увеличили до 4 миллионов евро плюс бонусные выплаты каждый год.