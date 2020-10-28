"Милан" предложил Доннарумме новый контракт

"Милан" готов предложить голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый контракт. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, миланцы предлагают 21-летнему футболисту контракт с окладом 6 миллионов евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что молодой голкипер хочет получать 10 миллионов евро в год.

В текущем розыгрыше футболист провел 8 матчей, 4 из которых отстоял "на ноль". Нынешний контракт вратаря с командой истекает летом 2021 года.

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