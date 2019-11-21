"Милан" предложил контракт Ибрагимовичу

Теги миланзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

"Милан" предложил контракт Ибрагимовичу
"Милан" ведет переговоры со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту контракт на шесть месяцев с возможностью продления на год. Общая сумма зарплаты игрока за 18 месяцев может составить шесть миллионов евро. Форвард хочет получать не менее одного миллиона евро в месяц, но "Милан" не готов платить ему такую зарплату.

Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Американцы, в свою очередь, предложили шведу продлить контракт.

Не пропустите: Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов