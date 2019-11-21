"Милан" предложил контракт Ибрагимовичу



"Милан" ведет переговоры со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту контракт на шесть месяцев с возможностью продления на год. Общая сумма зарплаты игрока за 18 месяцев может составить шесть миллионов евро. Форвард хочет получать не менее одного миллиона евро в месяц, но "Милан" не готов платить ему такую зарплату.

Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Американцы, в свою очередь, предложили шведу продлить контракт.

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