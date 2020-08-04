"Милан" предложил легендарному тренеру стать послом клуба
Бывший главный тренер "Милана" Фабио Капелло ведёт переговоры о возвращении в клуб.
По информации Milan News, 74-летнему специалисту предложено стать послом "россонери".
Будучи футболистом, Капелло выступал за "Милан" с 1976 по 1979 год, а затем трижды в течение тренерской карьеры возглавлял команду.
Легендарный итальянец в апреле 2018 года решил уйти из профессионального футбола и с тех пор остаётся без работы.
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|Болонья
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