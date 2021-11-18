"Милан" предложил новый контракт капитану команды
Фото: инстаграм Романьоли
"Милан" хочет продлить соглашение с капитаном команды Алессио Романьоли.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "россонери" готовы платить 26-летнему защитнику 3,5-4 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
Отмечается, что агент футболиста Мино Райола находится в Милане и ведет переговоры с клубом.
Действующий контракт Романьоли с клубом истекает ближайшим летом.
В текущем сезоне Романьоли сыграл 11 матчей, но результативными действиями не отличился.
Читайте также: "Ювентус" нацелился на защитника "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну
-
Шатов объяснил приостановку карьеры
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Милан" предложил новый контракт капитану команды
-
Шатов приостановил карьеру
-
Семин считает Москву лучшим городом в мире
-
Роджерс высказался о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"
-
Зюле близок к уходу из "Баварии"
-
Мингеса высказался об уходе Кумана из "Барселоны"
-
1
Уткин мечтает о матче России против Украины
-
Каннаваро высказался о стоимости футболистов в современном футболе
-
Райола не жалеет о переходе Доннаруммы в ПСЖ
-
Мостовой высказался об интересе к Захаряну со стороны европейских клубов
-
Жоау Феликс получил травму
-
1
Хохлова уволили из "Ротора"
-
"Бавария" может удвоить оклад Рюдигера
-
Хаби Алонсо хочет стать тренером "Реал Мадрида"
-
Уткин прокомментировал слухи о снижении зарплаты Зобнина
-
Защитник "Лестера" Фофана высказался о клубе своей мечты. Игрок интересен "Реалу"
-
Джеррард высказался о возможной работе в "Ливерпуле" и Юргене Клоппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17