"Милан" предложил новый контракт капитану команды

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"Милан" предложил новый контракт капитану команды Фото: инстаграм Романьоли

"Милан" хочет продлить соглашение с капитаном команды Алессио Романьоли.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "россонери" готовы платить 26-летнему защитнику 3,5-4 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Отмечается, что агент футболиста Мино Райола находится в Милане и ведет переговоры с клубом.

Действующий контракт Романьоли с клубом истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне Романьоли сыграл 11 матчей, но результативными действиями не отличился.

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