"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
Бывший тренер "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" Ральф Рангник, возможно, продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, "Милан" предложил 61-летнему специалисту стать главным тренером и спортивным директором клуба.
Переговоры между сторонами уже ведутся, однако контракт пока не подписан.
На данный момент Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull.
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