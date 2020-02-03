"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором

Бывший тренер "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" Ральф Рангник, возможно, продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, "Милан" предложил 61-летнему специалисту стать главным тренером и спортивным директором клуба.

Переговоры между сторонами уже ведутся, однако контракт пока не подписан.

На данный момент Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull.

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