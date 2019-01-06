"Милан" предложил "Ювентусу" громкий обмен форвардами

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"Милан" предложил "Ювентусу" громкий обмен форвардами

"Милан" намерен обменять нападающего Андре Силву на форварда Гонсало Игуаина, который принадлежит "Ювентусу", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Милан" не может выкупить трансфер Игуаина за требуемые 36 миллионов евро, так как испытывает проблемы с финансовым Fair-Play. Поэтому "россонери" предлагают туринскому клуб обмен форвардами.

Данную сделку также продвигает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, намеревающийся воссоединиться с Силвой, с которым они вместе играют за сборную Португалии.

Однако, проблемой может стать "Севилья", за которую Силва играет на правах аренды. Испанский клуб может воспользоваться своим правом выкупа трансфера Силвы за 39 миллионов евро.

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