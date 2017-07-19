"Милан" предложил за Морату 85 миллионов евро

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"Милан" предложил за Морату 85 миллионов евро

"Милан" не теряет надежд приобрести этим летом нападающего мадридского "Реала" Альваро Морату.

Как сообщает Football Espana, "россонери" предложили за 24-летнего испанца 85 миллионов евро, из которых 10 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

Ранее СМИ утверждали, что "Реал" требует за Морату 90 миллионов евро, однако, судя по всему, клубы близки к договорённости.

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