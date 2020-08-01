"Милан" предложит Ибрагимовичу контракт на год с опцией продления еще на сезон

Теги златан ибрагимовичмилан

"Милан" предложит Ибрагимовичу контракт на год с опцией продления еще на сезон

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ведет переговоры о продлении контракта, утверждает Corriere della Sera.

По данным источника, клуб предложил 38-летнему шведу соглашение до конца следующего сезона. В контракте будет присутствовать опция автоматического продления, если "россонери" завоюют право сыграть в Лиге чемпионов.

По данным источника, зарплата 38-летнего футболиста в "Милане" составит 5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

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