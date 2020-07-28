"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку
"Милан" не теряет надежд заполучить этим летом полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотят сбить цену на россиянина за счёт включения в сделку своего игрока.
Ранее итальянский клуб предлагал "железнодорожникам" услуги Диего Лаксальта, однако те не проявили заинтересованности в подобном обмене.
Новый вариант - трансфер Миранчука в обмен на левого защитника Рикардо Родригеса + доплата. Устраивает ли "Локо" предложение "Милана", пока неизвестно.
Не пропустите: Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука. | http://soccernews.ru
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