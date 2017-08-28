"Милан" предложит Сусо новый контракт

Теги милансусо

"Милан" предложит Сусо новый контракт

"Милан" близок к продлению соглашения с форвардом Сусо, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, футболист подпишет с "россонери" контракт до 2021 или 2022 года. Сообщается, что зарплата игрока будет составлять 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Сусо провел два матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Милан" переманил 17-летнего хавбека "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов