"Милан" предложит Сусо новый контракт

"Милан" близок к продлению соглашения с форвардом Сусо, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, футболист подпишет с "россонери" контракт до 2021 или 2022 года. Сообщается, что зарплата игрока будет составлять 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Сусо провел два матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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