"Милан" представил форварда Ребича
"Милан" провел презентацию хорватского нападающего Анте Ребича, сообщает официальный сайт клуба.
Итальянский клуб арендовал форварда у "Айнтрахта" на два года с обязательством последующего выкупа за 25-30 миллионов евро. Из-за матчей сборных хорвата удалось представить только сейчас.
25-летний Ребич выступал за "Айнтрахт" с 2016 года. Всего за немецкий клуб 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.
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|О
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|Болонья
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|1
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|1
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|5
|Аталанта
|1
|3
|6
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|1
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|Ювентус
|1
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|8
|Удинезе
|1
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|9
|Брешия
|2
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|10
|Милан
|2
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|1
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|Хеллас Верона
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|1
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|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
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|Кальяри
|1
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|Парма
|1
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|Сампдория
|1
|0
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|Лечче
|1
|0
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|СПАЛ
|2
|0