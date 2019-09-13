"Милан" представил форварда Ребича

"Милан" провел презентацию хорватского нападающего Анте Ребича, сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб арендовал форварда у "Айнтрахта" на два года с обязательством последующего выкупа за 25-30 миллионов евро. Из-за матчей сборных хорвата удалось представить только сейчас.

25-летний Ребич выступал за "Айнтрахт" с 2016 года. Всего за немецкий клуб 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

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