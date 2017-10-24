"Милан" прекратил сотрудничество с "Adidas"

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"Милан" прекратил сотрудничество с "Adidas"

"Милан" на своём официальном сайте подтвердил расторжение контракта с компанией "Adidas".

Напомним, что итальянский топ-клуб и немецкий производитель экипировки сотрудничали с 1998 года.

Ожидается, что новым техническим спонсором "Милана" станет другая немецкая компания - "Puma".

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