"Милан" прервал 27-матчевую серию без поражений

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"Милан" прервал 27-матчевую серию без поражений

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Милан" дома проиграл "Ювентусу" со счетом 1:3. Таким образом, миланский клуб прервал 27-матчевую серию без поражений в Серии А.

В последний раз до этого "Милан" проигрывал в чемпионате 8 марта 2020 года в матче с "Дженоа" (1:2). С тех пор "россонери" одержали 20 побед при семи ничьих.

Несмотря на поражение, "Милан" сохранил первое место в турнирной таблице Серии А.

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