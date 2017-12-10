"Милан" прервал домашнюю безголевую серию из 399 минут в Серии А

Теги милан

"Милан" прервал домашнюю безголевую серию из 399 минут в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Милан" играет с "Болоньей".

В начале встречи счет открыл полузащитник "россонери" Джакомо Бонавентура.

Этот гол прервал домашнюю безголевую серию "Милана" из 399 минут в Серии А.

В предыдущий раз "Милан" забивал дома 20 сентября в матче против СПАЛа (2:0).

Не пропустите: "Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рома" не забили ни одного гола в туре впервые с 1995 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов