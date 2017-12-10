"Милан" прервал домашнюю безголевую серию из 399 минут в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Милан" играет с "Болоньей".

В начале встречи счет открыл полузащитник "россонери" Джакомо Бонавентура.

Этот гол прервал домашнюю безголевую серию "Милана" из 399 минут в Серии А.

В предыдущий раз "Милан" забивал дома 20 сентября в матче против СПАЛа (2:0).

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