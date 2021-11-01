"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии

Фото твиттер "Ромы"

Беспроигрышная домашняя серия команд Жозе Моуринью в чемпионате Италии подошла к концу.

Она остановилась на отметке в 43 матча. Это рекордный показатель в истории Серии А.

Прервал серию именитого португальца "Милан", победивший "Рому" со счётом 2:1 на "Стадио Олимпико" в воскресенье вечером.

Моуринью пять раз не проиграл дома в Серии А с "Ромой" и 38 раз с "Интером", который он возглавлял с 2008 по 2010 год.

Не пропустите: Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере. | http://soccernews.ru