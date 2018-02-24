"Милан" претендует на корейского хавбека
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Суонси" Ки Сон Ену, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" хотят воспользоваться тем, что контракт 29-летнего корейца с "лебедями" истекает летом 2018 года, и подписать его бесплатно.
В этом сезоне Ки Сон Ен сыграл за "Суонси" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.
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